В «Пари НН» высказались о возможном приходе Лички

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о будущем Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды.

– Будущее Гончаренко будет зависеть от того, останется ли «Пари НН» в РПЛ?

– У него действующий контракт с нами. Сезон надо закончить, потому что его можно закончить по‑разному.

– Просто очень много слухов касательно того, что вы заинтересованы в Марцеле Личке…

– Нам каждые полмесяца приписывают кого‑то из тренеров. Накануне даже читали, как один журналист нам приписал пять тренеров, которые на данный момент без работы, и якобы со всеми уже встречались, обсуждали. На данный момент у нас тренер Гончаренко и задача решить вопрос с сохранением прописки в РПЛ. Виктору Михайловичу мы будем все помогать.