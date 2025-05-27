В «Пари НН» высказались о возможном приходе Лички

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о будущем Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды.
– Будущее Гончаренко будет зависеть от того, останется ли «Пари НН» в РПЛ?
– У него действующий контракт с нами. Сезон надо закончить, потому что его можно закончить по‑разному.
– Просто очень много слухов касательно того, что вы заинтересованы в Марцеле Личке…
– Нам каждые полмесяца приписывают кого‑то из тренеров. Накануне даже читали, как один журналист нам приписал пять тренеров, которые на данный момент без работы, и якобы со всеми уже встречались, обсуждали. На данный момент у нас тренер Гончаренко и задача решить вопрос с сохранением прописки в РПЛ. Виктору Михайловичу мы будем все помогать.
- «Пари НН» занял в РПЛ 13-е место с 27 очками.
- В стыковых матчах команда сыграет с «Сочи» в гостях 28 мая и дома 31 мая.
- Марцел Личка 1 мая был уволен с поста главного тренера «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»