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Подсчитаны заработки арбитров РПЛ по итогам сезона

26 мая 2025, 00:55
14

Источник посчитал доходы арбитров по итогам сезона РПЛ.

«Судьи РПЛ-2024/25, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений в общей сложности заработали 89 миллионов 500 тысяч рублей.

Учтены только гонорары за обслуживание 240 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получит Кирилл Левников – 5,3 миллиона. Второе место в списке миллионеров занял Артем Чистяков – 5,15 миллиона. Третье у Алексея Сухого – 4,85 миллиона.

Год назад всех обошел Павел Кукуян – 4,1125 миллиона рублей. За ним шли Сергей Карасев (4,105 миллиона) и Левников (3,88 миллиона).

Выплаты ассистентам судей, которые также 10 раз назначались АВАР, в общей сложности составят 48 миллионов 500 тысяч. Сюда тоже не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По сумме вознаграждений первенство у Максима Гаврилина – 2,25 миллиона. Чуть отстали Дмитрий Ермаков (2,2 миллиона), а также Андрей Образко и Рустам Мухтаров (по 2,1 миллиона)» – написал источник.

  • Отец Левникова Николай тоже был судьей.
  • До 2022 года петербуржец судил в Европе.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (14)
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Ros0maxa
1748229064
Карасёв с Левниковым до сих пор в подвале гору мятых лукойловских купюр пересчитывают. Финальные цифры опубликует покуратура
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NewLife
1748238133
Я бы ранжировал судей не по доходам, а по подлости и ангажированности. В этом сезоне у меня на первом месте Левников, на втором Мешков, на третьем Сухой. В прошлом сезоне лидировали Карасев, Иванов и Кукуян.
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Странник 09
1748247603
А чемоданах забыли подсчитать
Ответить
ZeBolotny
1748329892
А взятки посчитали?))
Ответить
ZeBolotny
1748329959
А зарплаты Карасёва, Иванова и Чистякова в Газпроме тоже посчитали?)
Ответить
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