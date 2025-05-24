В «Черноморце» сообщили, что не сыграют в переходных матчах за место в РПЛ

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев дал понять, что клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ.
«Поздравляю наш «Черноморец» с 19-й победой в сезоне, третьим местом в итоговой турнирной таблице и завоеванием бронзовых медалей в честной борьбе. Команда сделала все, что могла. Благодарен каждому, кто участвовал в нашем проекте.
К сожалению, прыгнуть выше бюрократической головы не получилось. По планам на следующий сезон: будем думать с учетом всех инфраструктурных и других ограничений, чтобы дважды не оказаться в подобной ситуации», – написал Шишкарев.
- «Черноморец» занял 3-е место, но, исходя из слов Шишкарева, в переходных матчах не сыграет.
- Вероятно, вместо новороссийцев за путевку в РПЛ через стыки поборется «Сочи», занявший 5-е место.
- «Черноморца» не было в РПЛ с 2003 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Шишкарева