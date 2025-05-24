В «Черноморце» сообщили, что не сыграют в переходных матчах за место в РПЛ

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев дал понять, что клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ.

«Поздравляю наш «Черноморец» с 19-й победой в сезоне, третьим местом в итоговой турнирной таблице и завоеванием бронзовых медалей в честной борьбе. Команда сделала все, что могла. Благодарен каждому, кто участвовал в нашем проекте.

К сожалению, прыгнуть выше бюрократической головы не получилось. По планам на следующий сезон: будем думать с учетом всех инфраструктурных и других ограничений, чтобы дважды не оказаться в подобной ситуации», – написал Шишкарев.