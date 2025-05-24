Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо Мх» и «Ростов»: Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо Мх»: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Сердеров, Касинтура.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Хонатан Альба

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