Представители Тикнизяна провели переговоры с «Севильей»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян летом может перейти в «Севилью».
Европейские представители игрока провели переговоры с испанским клубом. «Севилью» смущает, что Тикнизян в последнее время мало играет.
Вопрос с трансфером Наира должен решиться после июньских матчей сборных. «Севилья» готова заплатить за игрока 2-3 миллиона евро.
- Ранее Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
Источник: «РБ Спорт»