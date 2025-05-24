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Представители Тикнизяна провели переговоры с «Севильей»

Сегодня, 14:37
9

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян летом может перейти в «Севилью».

Европейские представители игрока провели переговоры с испанским клубом. «Севилью» смущает, что Тикнизян в последнее время мало играет.

Вопрос с трансфером Наира должен решиться после июньских матчей сборных. «Севилья» готова заплатить за игрока 2-3 миллиона евро.

  • Ранее Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Севилья Тикнизян Наир
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Комментарии (9)
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В "Спартаке" играют прост
1748086819
Он там болбоем будеь??? Или в роли обслуги?
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fakeid
1748087157
сделка без риска вообще. знают, что могут потом сплавить его обратно, потому что нашим клубам нужны паспортисты. ещё и денег наварят наверняка.
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Интерес
1748088129
Не купят,ибо Тикнизян не прошёл очищение свободной европейской страной Арменией.И что,РЖД у нас не под санкциями???
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1748088574
Как помидоры на рынке продают так и этого пытаются втюхать
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Армэн Мовсисян
1748088727
Ара,в Сочи иди,да, в Сочи..там хорошо, мамой клянус.
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Romeo 123
1748089217
Вон из той же серии захарян , обделался и на лавочке сидит
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BarStep
1748091060
Мальчик хочет НЕ в Тамбов :) … Или всё же не мальчик хочет?!
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