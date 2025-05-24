Представители Тикнизяна провели переговоры с «Севильей»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян летом может перейти в «Севилью».

Европейские представители игрока провели переговоры с испанским клубом. «Севилью» смущает, что Тикнизян в последнее время мало играет.

Вопрос с трансфером Наира должен решиться после июньских матчей сборных. «Севилья» готова заплатить за игрока 2-3 миллиона евро.