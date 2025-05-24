Медведев: «Динамо» по-пацански должно отомстить «Краснодару»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал «Динамо» отомстить «Краснодару» в 30-м туре РПЛ.
«Команда «Динамо» сконцентрирована. У меня есть знакомые в руководстве «Динамо», как вы знаете. Многие в менеджменте «Динамо» вышли из «Зенита».
Я думаю, что по-пацански «Динамо» должно отомстить за утрату титула в прошлом сезоне, когда победа «Краснодара» лишила их чемпионства», – сказал Медведев.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Зенит» отстает на очко.
- Все матчи 30-го тура начнутся в 16:30 мск.
Источник: «РБ Спорт»