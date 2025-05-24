В «Балтике» призвали расширить РПЛ до 18 команд

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

«Я считаю, нет смысла оставлять ограничение в шестнадцать команд в лиге. Наступило время, когда можно увеличить их число до восемнадцати – в этом нет ничего плохого.

Отбросив финансовые вопросы, которые возникли у ряда клубов, могу с уверенностью сказать, что сейчас оптимальное время, когда можно добавить две команды с хорошей инфраструктурой, стадионами и прекрасными болельщиками.

Тогда в лиге появится еще одна южная команда и команда из уральской части России. В результате мы получим еще более интересный турнир, чем даже в прошлом и нынешнем сезонах, когда велась серьезная борьба за место в РПЛ и команды до последнего бились, чтобы получить заветные путевки в РПЛ или хотя бы попасть в стыки.

Учитывая, что у нас нет еврокубков, наша высшая лига готова к тому, чтобы играть восемнадцатью командами. Не вижу глобальных и существенных минусов в этом», – написал Маргарян.