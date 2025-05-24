Григорян назвал идеального тренера для «Спартака»

Александр Григорян высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Серб возглавил команду прошлым летом.

В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте за тур до конца сезона.

Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.

«Спартак» осенью демонстрировал самый яркий футбол в РПЛ. Не было такой команды, которая так длительно показывала столь содержательный и яркий футбол в атаке, а также в обороне. Это был очень эффективный, убийственный прессинг, качественная игра в защите.

Критиковать зимние трансферы «Спартака» язык не повернется. Ливай Гарсия и Пабло Солари – качественные футболисты.

Но Станкович никогда не проводил подготовительный период в два месяца. Деян оставил очень противоречивое впечатление.

Станкович меня убедил, что по типажу и ментальности он идеальный тренер для «Спартака». Но этой несдержанностью он показал, что не может контролировать эмоции.

У мужчины могут быть истерика и слезы, но не 13 раз», – заявил Григорян.