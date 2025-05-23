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10 самых эффективных клубов России по версии Forbes

Сегодня, 17:06
2

Forbes составил рейтинг самых эффективных спортивных клубов России. За основу взяты следующие критерии:

  • средняя посещаемость домашних матчей (вес – 10%);
  • средняя заполняемость арены на домашних матчах (вес – 10%);
  • выручка клуба (вес – 5%);
  • прибыль/убыток клуба (вес – 5%);
  • аудитория соцсетей (вес – 15%);
  • популярность в соцмедиа (вес – 15%);
  • индекс интереса интернет-аудитории (вес – 15%);
  • спортивные результаты (вес – 25%).

Десятка лучших клубов выглядит так.

1. ФК «Краснодар» – 907 баллов.

2. ФК «Динамо» – 878.

3. ФК «Спартак» – 866.

4. ФК «Зенит» – 850.

5. ПФК ЦСКА – 836.

6. ХК «Aвангард» – 792.

7. ХК СКА – 791.

8. ФК «Локомотив» – 781.

9. ХК «Лoкомотив» – 771.

10. ХК «Мeталлург» – 736.

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Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Спартак Зенит ЦСКА Локомотив
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Комментарии (2)
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acor94
1748009525
Зенит может тратить по 70 млн за сезон на neгров и оставаться в топ 5 эффективных клубов, звучит хорошо!
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Тинез Розоп
1748010646
Fakeid. Ждем опровержения… ( Или согласен?)
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