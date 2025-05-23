10 самых эффективных клубов России по версии Forbes

Forbes составил рейтинг самых эффективных спортивных клубов России. За основу взяты следующие критерии:
- средняя посещаемость домашних матчей (вес – 10%);
- средняя заполняемость арены на домашних матчах (вес – 10%);
- выручка клуба (вес – 5%);
- прибыль/убыток клуба (вес – 5%);
- аудитория соцсетей (вес – 15%);
- популярность в соцмедиа (вес – 15%);
- индекс интереса интернет-аудитории (вес – 15%);
- спортивные результаты (вес – 25%).
Десятка лучших клубов выглядит так.
1. ФК «Краснодар» – 907 баллов.
2. ФК «Динамо» – 878.
3. ФК «Спартак» – 866.
4. ФК «Зенит» – 850.
5. ПФК ЦСКА – 836.
6. ХК «Aвангард» – 792.
7. ХК СКА – 791.
8. ФК «Локомотив» – 781.
9. ХК «Лoкомотив» – 771.
10. ХК «Мeталлург» – 736.
Источник: Forbes