Реакция Тикнизяна на отстранение от «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал свою интерпретацию ситуации с отстранением.
«Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру.
Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет», – сказал Тикнизян.
- Игра «Акрон» – «Локомотив» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 мск.
- Ранее Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
- На Наира претендуют «Спартак» и «Краснодар».
Источник: «Спорт-Экспресс»