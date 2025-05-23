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  • В «Черноморце» рассказали о ситуации с поиском стадиона для выступлений в РПЛ

В «Черноморце» рассказали о ситуации с поиском стадиона для выступлений в РПЛ

Сегодня, 11:48
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Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев дал комментарий по поводу стадиона клуба, на котором он смог бы выступать в РПЛ.

«Поверьте мне, как только наступит момент, когда я смогу что‑то сказать конкретное, что решение принято и достигнуты все договоренности, мы, несомненно, об этом скажем.

Я не пытаюсь что‑то утаивать, работа ведется. Она идет в плотном контакте с собственниками стадиона, на который мы претендуем.

Также параллельно с РПЛ и РФС относительно стадиона «Центральный» в Новороссийске. Начаты работы над освещением, заключен контракт на проектирование и монтаж систем контроля управления доступом, которые касаются Fan ID», – сказал Пономарев.

  • «Черноморец» занимает 3-е место в Первой лиге с 61 очком после 33 туров. Команда гарантировала себе место в зоне стыковых матчей. Она отстает от идущего 2-м «Торпедо» на 3 балла и еще сохраняет шанс опередить москвичей.
  • У «Черноморца» пока нет лицензии на выступления в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Черноморец
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Чермындыр
1747995438
Пролетят в стыках и спокойно останутся в лучшей лиге мира
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В «Черноморце» рассказали о ситуации с поиском стадиона для выступлений в РПЛ
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