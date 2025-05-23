В «Черноморце» рассказали о ситуации с поиском стадиона для выступлений в РПЛ

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев дал комментарий по поводу стадиона клуба, на котором он смог бы выступать в РПЛ.

«Поверьте мне, как только наступит момент, когда я смогу что‑то сказать конкретное, что решение принято и достигнуты все договоренности, мы, несомненно, об этом скажем.

Я не пытаюсь что‑то утаивать, работа ведется. Она идет в плотном контакте с собственниками стадиона, на который мы претендуем.

Также параллельно с РПЛ и РФС относительно стадиона «Центральный» в Новороссийске. Начаты работы над освещением, заключен контракт на проектирование и монтаж систем контроля управления доступом, которые касаются Fan ID», – сказал Пономарев.