Гинер – об уходе Слуцкого из ЦСКА: «Он решил, что нужно учить английский»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об уходе с поста главного тренера клуба Леонида Слуцкого.

– Слуцкий рассказывал нам: «Я был потрясен количеством вариантов, которые предлагал Гинер, чтобы избежать моего ухода из ЦСКА».

– Да, говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский.

– Глядя на дальнейшую карьеру Слуцкого, вам кажется, что он ошибся, расставшись с ЦСКА?

– Ну конечно!

– Сам Леонид Викторович это понимает?

– Не знаю. Я же не могу залезть ему в голову.