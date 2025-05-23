Гинер – об уходе Слуцкого из ЦСКА: «Он решил, что нужно учить английский»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об уходе с поста главного тренера клуба Леонида Слуцкого.
– Слуцкий рассказывал нам: «Я был потрясен количеством вариантов, которые предлагал Гинер, чтобы избежать моего ухода из ЦСКА».
– Да, говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский.
– Глядя на дальнейшую карьеру Слуцкого, вам кажется, что он ошибся, расставшись с ЦСКА?
– Ну конечно!
– Сам Леонид Викторович это понимает?
– Не знаю. Я же не могу залезть ему в голову.
- Слуцкий возглавлял ЦСКА в 2009–2016 годах.
- В 2017-м он стал главным тренером «Халл Сити»
Источник: «Спорт-Экспресс»