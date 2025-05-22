Сибскана объяснил свои слова про жену Тикнизяна: «Это не значит, что баба плохая»

Экс-капитан «Амкала» Андрей Сибскана не считает, что сказал что-то плохое в адрес Яны Ромашкиной – жены защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
– Зачем ты пишешь про семью, про жен?
– Оскорбления жены были разве?
– Не было, но какая связь? Зачем переходить на жен?
– Я не переходил, я просто объясняю тенденцию. Футболист играет хорошо, у него появляются отношения, он начинает играть *** [плохо], играть как говно. Я вижу в этом тенденцию.
Это не означает, что баба плохая или что отношения не очень. Просто тенденция.
– Он давно с Яной и в прошлом сезоне был лучшим игроком.
– Конфетно-букетный период закончился. Наир – талантливейший футболист. Но чувак закапывает свой талант.
- Ранее Тикнизян пригрозил Сибскане: «Мой друг, ты можешь ворошить моe прошлое, говорить о моeм настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены».
Источник: Спортс’’