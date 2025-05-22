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  • Сибскана объяснил свои слова про жену Тикнизяна: «Это не значит, что баба плохая»

Сибскана объяснил свои слова про жену Тикнизяна: «Это не значит, что баба плохая»

Вчера, 23:37
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Экс-капитан «Амкала» Андрей Сибскана не считает, что сказал что-то плохое в адрес Яны Ромашкиной – жены защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

– Зачем ты пишешь про семью, про жен?

– Оскорбления жены были разве?

– Не было, но какая связь? Зачем переходить на жен?

Я не переходил, я просто объясняю тенденцию. Футболист играет хорошо, у него появляются отношения, он начинает играть *** [плохо], играть как говно. Я вижу в этом тенденцию.

Это не означает, что баба плохая или что отношения не очень. Просто тенденция.

– Он давно с Яной и в прошлом сезоне был лучшим игроком.

– Конфетно-букетный период закончился. Наир – талантливейший футболист. Но чувак закапывает свой талант.

  • Ранее Тикнизян пригрозил Сибскане: «Мой друг, ты можешь ворошить моe прошлое, говорить о моeм настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены».

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Амкал Локомотив Тикнизян Наир Сибскана
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Комментарии (1)
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кайрос
1747947426
Шо за фамилия такая -Сибскана ? Явно не посконно исконно кондовая русская. Гы гы
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