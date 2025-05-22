Генич: «Тренером «Ростова» будет Федотов, Комличенко точно переходит в «Краснодар»

Комментатор Константин Генич поделился инсайдами из «Ростова». По его словам, новым главным тренером команды станет Владимир Федотов. А нападающий Николай Комличенко перейдет в «Краснодар».

«Говорят, что тренером будет Владимир Валентинович Федотов. Возможно. Так писали и в кулуарах об этом говорили.

Комличенко точно переходит в «Краснодар». По Осипенко есть вопрос, потому что «Краснодар» его хочет, но его хочет и московское «Динамо». Потому что им нужен центральный защитник», – сказал Генич.