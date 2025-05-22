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  • Генич: «Тренером «Ростова» будет Федотов, Комличенко точно переходит в «Краснодар»

Генич: «Тренером «Ростова» будет Федотов, Комличенко точно переходит в «Краснодар»

Сегодня, 16:50
3

Комментатор Константин Генич поделился инсайдами из «Ростова». По его словам, новым главным тренером команды станет Владимир Федотов. А нападающий Николай Комличенко перейдет в «Краснодар».

«Говорят, что тренером будет Владимир Валентинович Федотов. Возможно. Так писали и в кулуарах об этом говорили.

Комличенко точно переходит в «Краснодар». По Осипенко есть вопрос, потому что «Краснодар» его хочет, но его хочет и московское «Динамо». Потому что им нужен центральный защитник», – сказал Генич.

  • «Ростов» после ухода Карпина возглавляет Джонатан Альба.
  • Клуб занимает 8-е место в РПЛ.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай Федотов Владимир Генич Константин
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Комментарии (3)
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Тер--Тер
1747922195
К.Генич---фантазёр,как правильно сказал господин С.Н.Галицкий.
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Bez Imeni
1747925755
Ростов потеряет....
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