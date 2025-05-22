Талалаев высказался о том, что его называют «тренером-лифтером»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал критические замечания в свой адрес.

– Кто-то нам пытается создать имидж специалистов по ФНЛ. Но давайте так: мы брали «Ахмат» на 2,5 года, брали «Крылья», когда за месяц команда проиграла одну единственную игру против «Динамо» с двумя пенальти в наши ворота.

Поэтому четкое понимание уровня РПЛ у нас есть. И то, какого уровня игроками должна быть укомплектована команда.

Потому что есть опыт «Торпедо», когда Денис Маслов признавался, что в благодарность оставил всех, кто выходил с командой. И потом они за это поплатились.

Поэтому, повторюсь, есть четкое понимание – что нам надо сделать, чтобы ставить более серьезные задачи, чем борьба за выживание.

– В телеграм-канале наткнулся на выражение «лифтер». И в целом, несмотря на результат последние годы, почему-то встречается определенная критика по отношению к вам. Есть понимание почему?

– Зависть – нехорошее чувство. Мне все равно, как меня называют за глаза. Главное, как ко мне относятся те, кто рядом. В частности, мои футболисты.

При встрече с любым из игроков, с которыми мы работали в этом сезоне, никто из нас не отведет глаза, ни один из членов моего тренерского штаба. Это самое главное.

А кто там чего где называет… на заборе вообще пишут вещи и похуже. Так что, если еще на это реагировать, то совсем сложно жить.