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  • Капитану «Тоттенхэма» не хватило золотой медали после финала Лиги Европы

Капитану «Тоттенхэма» не хватило золотой медали после финала Лиги Европы

Сегодня, 12:36

В УЕФА неправильно рассчитали количество медалей, необходимых на церемонии награждения после финала ЛЕ.

Капитан «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон не получил награду на поле – ее вручили корейцу уже в раздевалке.

УЕФА обвинил в произошедшем лондонский клуб, который якобы отправил на награждение слишком много людей.

Победителю турнира полагается 50 медалей – 30 вручается на сцене после матча и еще 20 позднее для неосновных игроков и персонала.

  • «Тоттенхэм» обыграл в финале ЛЕ «Манчестер Юнайтед» (1:0) и завоевал первый трофей с 2008 года.

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Источник: ESPN
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Сон Хын-Мин
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