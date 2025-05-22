Капитану «Тоттенхэма» не хватило золотой медали после финала Лиги Европы

В УЕФА неправильно рассчитали количество медалей, необходимых на церемонии награждения после финала ЛЕ.
Капитан «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон не получил награду на поле – ее вручили корейцу уже в раздевалке.
УЕФА обвинил в произошедшем лондонский клуб, который якобы отправил на награждение слишком много людей.
Победителю турнира полагается 50 медалей – 30 вручается на сцене после матча и еще 20 позднее для неосновных игроков и персонала.
- «Тоттенхэм» обыграл в финале ЛЕ «Манчестер Юнайтед» (1:0) и завоевал первый трофей с 2008 года.
Источник: ESPN