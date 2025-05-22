Вингер «Тоттенхэма» Джонсон рассказал, как забил единственный гол в финале Лиги Европы

Бреннан Джонсон поделился впечатлениями после финального матча ЛЕ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

23-летний вингер забил единственный гол на 42-й минуте.

«Я сейчас так счастлив. В этом и есть суть всего. Клуб 17 лет не завоевывал кубков. Вот что это значит – очень многое.

С тех пор как я сюда перешел было так, что, мол, «Тоттенхэм» – хорошая команда, но этого сделать не сможет никогда. А мы это сделали.

Я чувствовал, что коснулся мяча, но затем поднял глаза, поскольку не поймал его на ногу чисто. А дальше мяч заскочил в ворота – не смогу описать те чувства.

Давление в концовке? Это было ужасно – я даже смотреть не мог. Просто слушал, что говорят парни, и вопрошал, сколько еще осталось времени.

Когда мы отбили в конце тот угловой, вот тогда я понял, и облегчение было таким, что даже не могу описать», – рассказал Джонсон.