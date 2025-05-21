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  • Аршавин объяснил, почему братья Миранчуки не перейдут в «Зенит»

Аршавин объяснил, почему братья Миранчуки не перейдут в «Зенит»

Вчера, 23:11
2

Андрей Аршавин считает, что Алексей и Антон Миранчуки уже не окажутся в «Зените».

Алексей Миранчук сказал в интервью, что, если бы и хотел поиграть под закат карьеры в клубе РПЛ, то только вместе с братом. Есть вероятность, что «Зенит» когда‑нибудь подпишет их вдвоем?

– Я думаю, что время уже ушло. Пока соберутся играть вместе, они уже старенькие будут.

  • Алексей выступает за клуб МЛС «Атланта Юнайтед».
  • Антон – игрок швейцарского «Сьона».
  • Братья Миранчуки вместе представляли «Локомотив» и сборную России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сьон Атланта Юнайтед Зенит Миранчук Алексей Миранчук Антон Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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fakeid
1747859368
зенит прям рвётся подписать игроков, которым осенью 30 лет. тупой журналист не соображает, что если зенит кого захочет - это будет условный пиняев или батраков. ну и подобные молодые. за много денег.
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polezhaewka
1747864996
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