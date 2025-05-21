Аршавин объяснил, почему братья Миранчуки не перейдут в «Зенит»

Андрей Аршавин считает, что Алексей и Антон Миранчуки уже не окажутся в «Зените».

– Алексей Миранчук сказал в интервью, что, если бы и хотел поиграть под закат карьеры в клубе РПЛ, то только вместе с братом. Есть вероятность, что «Зенит» когда‑нибудь подпишет их вдвоем?

– Я думаю, что время уже ушло. Пока соберутся играть вместе, они уже старенькие будут.