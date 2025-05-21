Представитель Дзюбы – о Тикнизяне в «Локомотиве»: «То же самое было и с нами»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«Естественно, видел резонанс, который вызвал комментарий Наира Тикнизяна. Забавно, что немало болельщиков сейчас вспоминают ноябрьское интервью с Артемом и пишут: «Значит, Дзюба был прав».

Кстати, Артем тогда про Наира тоже упоминал. Думаю, всем очевидно, что эта ситуация еще раз свидетельствует: внутри «Локомотива» всe не совсем в порядке или совсем не в порядке. И это еще один повод для руководства РЖД задуматься о том, какая обстановка царит в клубе.

Много читал о том, что с таким составом «Локомотив» выжимает максимум и тому подобное. Но давайте откровенно: задача клубного менеджмента грамотно укреплять состав, переподписывать игроков, продлевать контракты, делать трансферы новых футболистов.

Есть много замечаний о том, что «Локомотиву» не хватает нападающего, но кто же им мешал продлить Дзюбу? Были разговоры, что он ходит пешком по полю, он неэффективен… Но мы видим, какую эффективность показывает Артем в «Акроне».

В любом случае Наиру и его агенту Александру Клюеву хотелось бы пожелать как можно с меньшими потерями для футболиста разрешить данную ситуацию. Это будет непросто, но спрос на Тикнизяна точно будет, футболист он высококлассный.

И как минимум в российском чемпионате, а, может быть, и в европейских интерес к нему будет. Желаю ему всего наилучшего и как можно быстрее преодолеть черную полосу.

Очевидно, что если Наир дает такие интервью, то с ним никто не разговаривал, никаких бесед не вел, никто нормально ничего по‑человечески не объяснил. А ведь это игрок, который за последние годы многое дал команде. Никто даже не постарался объяснить ситуацию и не доводить дело до такого выступления в СМИ.

То же самое было и с нами, поскольку Артему в свое время говорили какие‑то абсолютно банальные и даже где‑то лицемерные вещи. В интервью Дзюба делал оговорку, что, поговори с ним кто‑либо нормально в клубе, никакого интервью и не было бы.

Очевидно, что в случае Тикнизяна произошло то же самое. К сожалению, здесь можно констатировать, что «Локомотив» не учится на своих ошибках. Это исключительно мое личное мнение на основе пережитого нами в прошлом году», – сказал Гольдман.