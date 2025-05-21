Реакция Мостового на новость об уходе Станковича в ПАОК

Александр Мостовой прокомментировал новость, что Деян Станкович может сменить «Спартак» на ПАОК.
«У Станковича нормальное настоящее и будущее. Когда тренер уходит из команды, ему же платят неустойку, бесплатно никто не уходит.
У всех наставников все в порядке, они нормально живут, елки-палки. Там приехал заработал, тут посидел, накопил.
Получилось – молодец, не получилось – проваливай. Так всегда было, есть и будет», – сказал Мостовой.
- В ПАОКе играют два футболиста из России – Федор Чалов и Магомед Оздоев.
- Клуб занял 3-е место в чемпионате Греции и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
- Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
- Они идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
Источник: «Советский спорт»