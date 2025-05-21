Реакция Мостового на новость об уходе Станковича в ПАОК

Александр Мостовой прокомментировал новость, что Деян Станкович может сменить «Спартак» на ПАОК.

«У Станковича нормальное настоящее и будущее. Когда тренер уходит из команды, ему же платят неустойку, бесплатно никто не уходит.

У всех наставников все в порядке, они нормально живут, елки-палки. Там приехал заработал, тут посидел, накопил.

Получилось – молодец, не получилось – проваливай. Так всегда было, есть и будет», – сказал Мостовой.