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Реакция Мостового на новость об уходе Станковича в ПАОК

Сегодня, 20:44
5

Александр Мостовой прокомментировал новость, что Деян Станкович может сменить «Спартак» на ПАОК.

«У Станковича нормальное настоящее и будущее. Когда тренер уходит из команды, ему же платят неустойку, бесплатно никто не уходит.

У всех наставников все в порядке, они нормально живут, елки-палки. Там приехал заработал, тут посидел, накопил.

Получилось – молодец, не получилось – проваливай. Так всегда было, есть и будет», – сказал Мостовой.

  • В ПАОКе играют два футболиста из России – Федор Чалов и Магомед Оздоев.
  • Клуб занял 3-е место в чемпионате Греции и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
  • Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
  • Они идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак ПАОК Станкович Деян Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Ros0maxa
1747850177
Ага к псу Саввиди, весёлая будет компашка
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СильныйМозг
1747852734
А в спартаке так всегда будет за тройную ставку!
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Интерес
1747853568
"Футбольный человек" и несостоявшийся тренер просто обязан поддержать другого "футбольного человека",пусть и тренера-неудачника.
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Pourquoi pas
1747854015
Какой же завистливый и некчёмный человек Саша!...
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