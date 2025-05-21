Быстров сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре
«При нем команда играет ярче. Это не Абаскаль, 100%. Здесь даже нечего сравнивать. Я считаю, у него есть потенциал. Игру-то он поставил. В каждой игре создают моменты. Над реализацией надо работать, но я думаю, что во второй сезон достаточно будет времени для работы с нападающими.
15 моментов создавать и не забивать – это грех даже. Пусть в церковь сходят, свечку поставят. Тяжело создавать моменты в нашем чемпионате, а «Спартак» их создает», – сказал Быстров.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
- Станкович возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- 36-летний испанец выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
Источник: YouTube-канал «О, Родной футбол!»