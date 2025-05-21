Быстров сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре

«При нем команда играет ярче. Это не Абаскаль, 100%. Здесь даже нечего сравнивать. Я считаю, у него есть потенциал. Игру-то он поставил. В каждой игре создают моменты. Над реализацией надо работать, но я думаю, что во второй сезон достаточно будет времени для работы с нападающими.

15 моментов создавать и не забивать – это грех даже. Пусть в церковь сходят, свечку поставят. Тяжело создавать моменты в нашем чемпионате, а «Спартак» их создает», – сказал Быстров.