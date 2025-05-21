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  • Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона

Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона

Сегодня, 08:51
9

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин призвал не ждать отставку главного тренера Сергея Семака по окончании сезона.

«У Семака контракт до 2030 года. Никто его не собирается и не будет убирать. Человек побеждал шесть лет подряд! А сейчас может стать чемпионом в седьмой раз. Какие вопросы?

Хосеп Гвардиола за столько лет в «Манчестер Сити» выиграл чемпионат всего три раза. Даже они проигрывают», – сказал Аршавин.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда финиширует в РПЛ только 1-й.
  • «Зенит» 24 мая может оформить 7-е чемпионство подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Аршавин Андрей
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Комментарии (9)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747807799
Только фанаты,перестав ходить на стадион,могут на что то повлиять Оршавен,медали замечательно,но игры давно нет,а фанам это тоже важно.Ты же член по развитию,ха ха ха,должен это понимать
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andrei-sarap-yandex
1747810915
нет игры в ЗЕНИТ.....СЕМАК по совести должен сам уходить...не контролирует команду и раздевалку...нет игры в одно касание
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russkiisergei
1747813014
аршавкин внатуре поплыл!!! сравнил позорный клуб с Сити.
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JIEGEHDA
1747813123
Сити 6 чемпионств за последние 8 лет .
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Интерес
1747818461
Не станет.И фальшак будет такой,какого и заслуживают "корректоры истории".
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Damir07
1747818855
Даааа ты конкретный специалист сравнил рпл и апл )))) Там любоя срелгая команда которая играет не апл лиге а во второй лиге играет лучше чем ваш зенит вы о чем Из за того что вы туда газпромовские бабки вбухивайте миллиардами это не значит что они чемпионами в апл станут Пример вот шейхи псж сколько звёзд было ничего не добились а всех звёзд расспродали теперь реальная возможность выиграть лч
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