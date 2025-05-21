Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин призвал не ждать отставку главного тренера Сергея Семака по окончании сезона.

«У Семака контракт до 2030 года. Никто его не собирается и не будет убирать. Человек побеждал шесть лет подряд! А сейчас может стать чемпионом в седьмой раз. Какие вопросы?

Хосеп Гвардиола за столько лет в «Манчестер Сити» выиграл чемпионат всего три раза. Даже они проигрывают», – сказал Аршавин.