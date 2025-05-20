АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (3:1) и поднялся на 3-е место

«Манчестер Сити» победил в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы дома выиграла у «Борнмута» со счетом 3:1.
Голы у хозяев забили Омар Мармуш, Бернарду Силва и Нико Гонсалес, у гостей – Даниэль Джеббисон. Соперники завершали встречу вдесятером.
Набрав три очка, «Сити» ворвался в топ-3 АПЛ. «Борнмут» идет на 11-м месте.
Англия. АПЛ. 37-й тур
Манчестер Сити – Борнмут – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Мармуш, 14; 2:0 – Силва, 38; 3:0 – Гонсалес, 89; 3:1 – Джеббисон, 90+6.
Удаления: Ковачич, 67 – Кук, 74.
Источник: «Бомбардир»