Аршавин дал смелый прогноз на исход бомбардирской гонки в РПЛ

Андрей Аршавин считает, что форвард «Спартака» Манфред Угальде потеряет лидерство в списке лучших бомбардиров РПЛ в заключительном туре.

Костариканец забил 16 мячей в чемпионате

У него нет голов со 2 марта.

Вторым идет нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который отличился 14 раз.

– Я думаю, Угальде проиграет гонку бомбардиров. У «Рубина» последняя игра с «Оренбургом».

Мне кажется, Даку забьет три: с пенальти, со стандарта и еще убежит.

– Дадут ли ему пробить пенальти после «Химок»?

– Конечно, дадут.