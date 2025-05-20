Аршавин дал смелый прогноз на исход бомбардирской гонки в РПЛ

Андрей Аршавин считает, что форвард «Спартака» Манфред Угальде потеряет лидерство в списке лучших бомбардиров РПЛ в заключительном туре.
- Костариканец забил 16 мячей в чемпионате
- У него нет голов со 2 марта.
- Вторым идет нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который отличился 14 раз.
– Я думаю, Угальде проиграет гонку бомбардиров. У «Рубина» последняя игра с «Оренбургом».
Мне кажется, Даку забьет три: с пенальти, со стандарта и еще убежит.
– Дадут ли ему пробить пенальти после «Химок»?
– Конечно, дадут.
Источник: «Это футбол, брат!»