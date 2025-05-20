Аршавин ответил на претензию Дзюбы

Андрей Аршавин не согласился с мнением Артема Дзюбы о своих лидерских качествах.

Форвард «Акрона» в апреле сказал: «У меня к Аршавину единственная [претензия]: он сам по себе не лидер».

Самым легендарным российским футболистом он назвал Юрия Жиркова.

– Дзюба сказал, что вы «очень крутой, но Жирков сильнее». Артем считает, что вы не были лидером.

– Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить того, что ты не знаешь.

– Объясните.

– Ну я – и не лидер. Как это может быть?