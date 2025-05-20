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  • Юран призвал назначить в «Спартак» российского тренера: «Будет только лучше»

Юран призвал назначить в «Спартак» российского тренера: «Будет только лучше»

Сегодня, 12:10
15

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран считает, что на смену Деяну Станковичу в «Спартаке» должен прийти российский специалист.

– Многие болельщики считают, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Вы что думаете?

– Фанаты правы. Болельщика не обманешь. Хватит уже, сколько они настрадались. За последние восемь лет «Спартак» выиграл только один кубок. А иностранных тренеров сколько было за этот период? Тедеско, Руй Витория, Абаскаль, Станкович. Ну вот Станкович пришел после Абаскаля. Что поменялось-то? Пятое место и вылет из Кубка.

Как в известном фильме говорится: «Запад нам поможет». Да не поможет. Гвардиола с Клоппом не приедут к нам, они востребованы в Европе. Берем иностранных специалистов и что в итоге получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет – 100 процентов. Уверен, что будет только лучше.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
  • Красно-белые вылетели из FONBET Кубка России на стадии финала Пути регионов.
  • Станкович возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Станкович Деян
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Комментарии (16)
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VVM1964
1747733420
Задолбали уже эти псевдопатриотические бредни !!! - ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ, а вот гражданская принадлежность - ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ, что должно быть при выборе кандидатуры !!!
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andr45
1747733521
ЮРАН С 2004 года успел потренировать 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) клубов, в том числе, в Латвии, Эстонии, Армении, Азербайджане, Казахстане. Средняя продолжительность пребывания в одной команде около года)
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andr45
1747734226
Призыв никчемушника и полной бездари Юрана относится только к «Спартаку» или к ЦСКА, «Ростову», «Оренбургу» тоже? СПРАВОЧНО Кубок РФ был завоеван под руководством ВАНОЛИ (ИТАЛИЯ)
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Прокс
1747734610
Не Запад,а Судьи им помогут!!!!
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sochi-2013
1747735031
Конкретные предложения есть? Ничего не добившийся как тренер, человек с раздутым эго?
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sochi-2013
1747735150
Спартак под "проклятием Аленичева"! ))
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Цугундeр
1747735202
У Сергея Николаевича всегда принято "на смену приходить".. И тут же съ.бывать с баулами.)
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fakeid
1747737110
позор!
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Garrincha58
1747740008
На себя намекает
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