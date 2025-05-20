Юран призвал назначить в «Спартак» российского тренера: «Будет только лучше»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран считает, что на смену Деяну Станковичу в «Спартаке» должен прийти российский специалист.
– Многие болельщики считают, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Вы что думаете?
– Фанаты правы. Болельщика не обманешь. Хватит уже, сколько они настрадались. За последние восемь лет «Спартак» выиграл только один кубок. А иностранных тренеров сколько было за этот период? Тедеско, Руй Витория, Абаскаль, Станкович. Ну вот Станкович пришел после Абаскаля. Что поменялось-то? Пятое место и вылет из Кубка.
Как в известном фильме говорится: «Запад нам поможет». Да не поможет. Гвардиола с Клоппом не приедут к нам, они востребованы в Европе. Берем иностранных специалистов и что в итоге получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет – 100 процентов. Уверен, что будет только лучше.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
- Красно-белые вылетели из FONBET Кубка России на стадии финала Пути регионов.
- Станкович возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25.