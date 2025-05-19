Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА: Игра состоится 19 мая, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Монтес, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев, Годяев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Роша, Келлвен, Бистрович, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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