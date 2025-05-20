Аршавин сказал, в чем сила ЦСКА

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

Дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей 2:2.

Армейцы уступали в 2 мяча к перерыву.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«ЦСКА играл в свой футбол. Неудачно для них сложилось начало матча, «Локо» забил все свои моменты по сути.

Чем силен этот ЦСКА – после замен игра не проваливается, а добавляется агрессия и скорость.

И все команды, как мы видим, этого не выдерживают», – сказал Аршавин.