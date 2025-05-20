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Аршавин сказал, в чем сила ЦСКА

Сегодня, 00:16
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Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

  • Дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей 2:2.
  • Армейцы уступали в 2 мяча к перерыву.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«ЦСКА играл в свой футбол. Неудачно для них сложилось начало матча, «Локо» забил все свои моменты по сути.

Чем силен этот ЦСКА – после замен игра не проваливается, а добавляется агрессия и скорость.

И все команды, как мы видим, этого не выдерживают», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Аршавин Андрей
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Комментарии (1)
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taisiasokol
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