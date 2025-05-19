РПЛ. ЦСКА спас ничью с «Локомотивом» (2:2), проигрывая 0:2 к перерыву

Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА завершилось результативной ничьей.

Столичные команды поделили очки в 29-м туре чемпионата России.

На дубль Дмитрия Воробьева в первом тайме голами после перерыва ответили Сауль Гуарирапа и Матвей Кисляк.

ЦСКА сравнялся по очкам с «Динамо». Они делят третье место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 50 баллами гарантированно финиширует шестым.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Воробьев. 10; 2:0 – Воробьев, 25; 2:1 – Гуарирапа, 47; 2:2 – Кисляк, 80.

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