Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. ЦСКА спас ничью с «Локомотивом» (2:2), проигрывая 0:2 к перерыву

РПЛ. ЦСКА спас ничью с «Локомотивом» (2:2), проигрывая 0:2 к перерыву

Сегодня, 22:28
33

Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА завершилось результативной ничьей.

Столичные команды поделили очки в 29-м туре чемпионата России.

На дубль Дмитрия Воробьева в первом тайме голами после перерыва ответили Сауль Гуарирапа и Матвей Кисляк.

ЦСКА сравнялся по очкам с «Динамо». Они делят третье место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 50 баллами гарантированно финиширует шестым.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Воробьев. 10; 2:0 – Воробьев, 25; 2:1 – Гуарирапа, 47; 2:2 – Кисляк, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Обзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Аршавин оценил удар Соболева с пенальти в игре с ЦСКА 4
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Рекомендуем
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1747683117
Кисляк - свет! Файзулаев - тьма!
Ответить
ySS
1747683202
Хороший матч, интересный. Лучший - Митрюшкин. У Локо есть тренер.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1747683285
Эх Лохомотивчик, чуть построже в обороне. Вобщем норм. игра была
Ответить
САНЁК17
1747683405
Кони могли выиграть, но телега попала в болото
Ответить
Красногорск_Фан
1747683423
Думал проиграем. И коням полезно. А то уже зазнались ничего еще не выиграв. В общем - позитивный матч
Ответить
Паровозов
1747683446
Сезон просран, играли на расслабоне даже сам Воробей двушку отгрузил, когда такое увидешь.
Ответить
Everest13
1747683556
Локомотив не дал Спартаку спустится ниже 5го места, Станкович интересно рад хоть этому???? ))))
Ответить
Snek
1747683759
Так бывает, Локомотив выжил из свои моментов всё, а ЦСКА сколько бы не создавал, реализация и фортуна просто отвернулись от нас.
Ответить
Cleaner
1747684075
Митрюшкин был в ударе. Подарил Локомотиву ничью.
Ответить
Cleaner
1747684572
Спартак "победил" в КУПЛЕННОМ матче с Крыльями и теперь БЕССОВЕСТНО о бронзе мечтает! Стыдно за Спартак...(((
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Канчельскис объяснил эксцентричное поведение Станковича
22:43
2
РПЛ. ЦСКА спас ничью с «Локомотивом» (2:2), проигрывая 0:2 к перерыву
22:28
33
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
22:22
Джикия ответил на вопрос о переходе в топ-клуб РПЛ
22:10
2
«Спартак» обновил клубный рекорд
21:59
4
Ямаль сменит игровой номер в «Барселоне»
21:47
3
Аршавин собрался повторить тренерскую карьеру Мостового
20:58
1
Орлов высказался о возможной замене Семака в «Зените»
20:51
3
Аршавин оценил удар Соболева с пенальти в игре с ЦСКА
20:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
22:27
«Спартак» обновил клубный рекорд
21:59
4
«Динамо» заработало на победе «Болоньи» в Кубке Италии
21:25
В «Динамо» ответили на недовольство фанатов тем, что клуб рассматривает Карпина и Черчесова
21:15
1
Стало известно, в какой клуб может перейти Заболотный
21:05
1
Аршавин собрался повторить тренерскую карьеру Мостового
20:58
1
Орлов высказался о возможной замене Семака в «Зените»
20:51
3
Первая лига. «Черноморец» поборется с «Торпедо» за место в РПЛ до последнего тура
20:00
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 19 мая
19:22
6
Названа сумма, за которую «Ростов» может продать Комличенко
19:11
Сафонову могут закрыть выезд из России, если он приедет в сборную
19:03
11
Стало известно, какой клуб РПЛ может возглавить Личка
18:52
3
Фото«Деян, мы с тобой»: фанаты «Спартака» поддержали Станковича
18:35
13
Букмекеры перед 30-м туром оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ
18:15
1
Лайзанс назвал виновных в гегемонии «Зенита»
17:53
1
Нани перечислил клубы РПЛ, которые пытались его подписать
17:46
3
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:23
6
Карпин объяснил невызов в сборную Головина, Захаряна, Чалова
17:10
Известен фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
16:48
7
Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева на июньские матчи
16:40
6
Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума
16:24
21
Заявление президента «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе
16:15
1
Расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью
16:10
2
Реакция Шварца на интерес «Спартака»
16:05
6
ФотоВ программке к матчу «Крылья Советов» – «Спартак» вместо фото Солари поместили фото Соболева
15:53
2
Губерниев ответил, смог бы ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц
15:39
6
«Химки» нашли деньги для участия в следующем сезоне РПЛ
15:27
4
Аршавин прокомментировал свое будущее в «Зените» на фоне истекающего контракта
15:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 