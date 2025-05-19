Галактионов объяснил, почему «Локомотив» упустил победу над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарии по итогам матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.

Дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей 2:2.

Армейцы уступали в 2 мяча к перерыву.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Быстрый мяч после перерыва. Он был такой простой, с 11 метров головой. Он возвращает соперника в игру и придает дополнительный импульс. Нам было важно сдержать этот натиск. Во втором тайме мы уже прижались и дали сопернику нанести удар по воротам.

В первом тайме мы играли организованно, хорошие были выпады. Тот план на игру, который был у нас, ребята старались выполнять.

По тому, как развивалась игра, хотели довести до победы. Но соперник вернулся в игру и сравнял, у них были неплохие моменты для взятия ворот. Двойственные чувства от этого матча.

Мы поблагодарили ребят за этот матч, самоотдачу, страсть и эмоции, которые были на поле.

– Скажите пару слов про итоги сезона. Что удалось, а что – нет?

– Итоги сейчас подводить на горячую голову сложно. Надо больше нюансов подобрать. Мы после «Акрона» соберем пресс‑конференцию и проговорим.

Сегодня двоякое чувство, мы вели 2:0. ЦСКА – статусный соперник, но мы свой план на игру выдерживали. Быстрый мяч после перерыва был легким и ненужным, он дал сил ЦСКА.

– Во втором тайме команда отодвинула игру всего на 10 минут. Замены не усилили?

– Да, спасибо.