Аршавин призвал к наказанию Станковича

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил недовольство из-за отсутствия санкций к главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу со стороны руководства красно-белых.
«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всe равно большой человек в футболе. То, как он себя ведeт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жeстко наказывать», – сказал Аршавин.
- Станкович был удален в конце кубкового матча «Спартак» – «Ростов» (1:2). КДК рассмотрит его поведение на предмет оскорбления судьи.
- В октябре Станкович был удален в игре FONBET Кубка России с «Динамо».
- Серб также пропустил встречу с «Акроном» в РПЛ из-за перебора жeлтых карточек.
- Станкович получал красную карточку и в игре межсезонного турнира с «Зенитом».
Источник: «Чемпионат»