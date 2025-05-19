Аршавин призвал к наказанию Станковича

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил недовольство из-за отсутствия санкций к главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу со стороны руководства красно-белых.

«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всe равно большой человек в футболе. То, как он себя ведeт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жeстко наказывать», – сказал Аршавин.