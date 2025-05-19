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Аршавин призвал к наказанию Станковича

Сегодня, 19:19
8

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил недовольство из-за отсутствия санкций к главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу со стороны руководства красно-белых.

«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всe равно большой человек в футболе. То, как он себя ведeт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жeстко наказывать», – сказал Аршавин.

  • Станкович был удален в конце кубкового матча «Спартак»«Ростов» (1:2). КДК рассмотрит его поведение на предмет оскорбления судьи.
  • В октябре Станкович был удален в игре FONBET Кубка России с «Динамо».
  • Серб также пропустил встречу с «Акроном» в РПЛ из-за перебора жeлтых карточек.
  • Станкович получал красную карточку и в игре межсезонного турнира с «Зенитом».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Аршавин Андрей
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Комментарии (8)
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fakeid
1747671877
наказывать необязательно, но укол от свиного БЕШЕНСТВА сделать необходимо.
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FCSpartakM
1747672521
Ну тут он прав, вопрос тут к тем, кто со свистком бегает и принимает непонятные решения. Я бы так не делал, но понять могу Станковича.
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FIA2507
1747674122
Тебя, Андрюша, не наказали, когда ты нагадил в душу всем российским болельщикам! Но это наши проблемы, да?
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СильныйМозг
1747674683
Надо кастрировать, потише станет.
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...уефан
1747676046
...Ахгшавин - большой хер с бугра, что бы возмущаться, чьим-либо не наказанием?...
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Хулиганин
1747676150
Ваши ожидания, ваши проблемы.
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