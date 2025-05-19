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Карпин объяснил невызов в сборную Головина, Захаряна, Чалова

Сегодня, 17:10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном составе на июньский сбор.

– Как дела у Александра Головина и Арсена Захаряна? Общались ли с ними, в том числе в контексте предстоящего сбора национальной команды?

– Да, общался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Александр Головин почти восстановился, но ещe тренируется по индивидуальной программе. Арсен Захарян – впервые с февраля был в заявке «Реала Сосьедад» на последний матч, но на поле не выходил. Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов, поэтому обоих не планировали вызывать на этот сбор.

– Также в списке нет Федора Чалова, почему?

– За выступлениями Федора в Греции мы следим. В первом сезоне в новом для него чемпионате ему потребовалось время на адаптацию, не всегда было достаточно игровой практики. Надеемся, что следующий сезон сложится для него успешно и он вернется в состав сборной.

  • Россия 6 июня примет в «Лужниках» Нигерию.
  • 10 июня в Минске состоится гостевой матч с Беларусью.
  • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Монако Реал Сосьедад ПАОК Россия Головин Александр Чалов Федор Захарян Арсен Карпин Валерий
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