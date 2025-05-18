Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»

Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»

Сегодня, 23:00

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил серьезные изменения в стартовом составе команды на домашний матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1)

– Вам понравилась командная игра в первом тайме?

– Тактический план на оба тайма был одинаков. Это не связано с тем, кто был на поле.

– Что было сегодня важнее: результат или просто показать достойную игру?

Сегодня мы поставили тех игроков, которые могли играть. Остальных было ставить опасно – они были в красной зоне, можно так сказать.

План был прессинговать – и на чужой половине поля. Во втором тайме потихоньку вводили игроков, которые, как правило, выходили в старте. Для нас всегда важен результат, но не против здоровья игроков.

– Для вас важно, что вы не одержали ни одной домашней победы?

– К сожалению, вышло так. Были фанаты, моя семья, но не получилось.

– Что с Мохеби. Он сыграет в Суперфинале?

– Не сможет. Точно не будет с Махачкалой, но и в Суперфинале.

– Вам не показалось, что судья вас посадил на свисток?

– О судействе не говорю.

– Готовы ли вы сбрить усы, если выиграете Кубок России?

– Я пока про это не думал. Думаю, только о ближайшем матче – думал о «Зените», теперь о махачкалинском «Динамо».

Еще по теме:
Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову» 1
Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Альба Джонатан
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Червиченко указал на проблему в нападении «Спартака»
23:27
Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»
23:00
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову»
22:39
1
Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»
22:24
2
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
21:52
9
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
21:44
7
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
21:36
1
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
21:17
9
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
21:00
130
Все новости
Все новости
Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан
23:08
Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном»
22:16
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
21:52
9
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
21:44
7
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
21:36
1
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
21:17
9
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
21:16
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
21:00
130
Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»
20:43
9
ВидеоСоболев забил гол ударом через себя и вывел «Зенит» вперед в 1-м тайме матча с «Ростовом»
20:02
17
Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом
19:33
22
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»
19:20
5
Шунин простился с игровой карьерой на матче «Динамо» – «Акрон»
19:05
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА
18:47
9
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте
18:27
18
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик
18:24
10
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 18 мая
17:52
23
«Динамо» хочет подписать еще одного футболиста «Ростова»
17:40
5
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон
17:25
7
Газзаев анонсировал победу российского клуба в Лиге чемпионов
17:21
3
Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»
16:42
4
Игнашевич рассказал о премиальных, которые игроки ЦСКА получили за победу в Кубке УЕФА
16:27
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»
16:13
14
Осинькин задумался о подаче апелляции после матча со «Спартаком»
16:06
8
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:01
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1) и покинуло зону стыков
16:01
38-летний Довбня поделился ощущениями от дебюта за «Спартак»
15:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 