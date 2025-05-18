Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил серьезные изменения в стартовом составе команды на домашний матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1)

– Вам понравилась командная игра в первом тайме?

– Тактический план на оба тайма был одинаков. Это не связано с тем, кто был на поле.

– Что было сегодня важнее: результат или просто показать достойную игру?

– Сегодня мы поставили тех игроков, которые могли играть. Остальных было ставить опасно – они были в красной зоне, можно так сказать.

План был прессинговать – и на чужой половине поля. Во втором тайме потихоньку вводили игроков, которые, как правило, выходили в старте. Для нас всегда важен результат, но не против здоровья игроков.

– Для вас важно, что вы не одержали ни одной домашней победы?

– К сожалению, вышло так. Были фанаты, моя семья, но не получилось.

– Что с Мохеби. Он сыграет в Суперфинале?

– Не сможет. Точно не будет с Махачкалой, но и в Суперфинале.

– Вам не показалось, что судья вас посадил на свисток?

– О судействе не говорю.

– Готовы ли вы сбрить усы, если выиграете Кубок России?

– Я пока про это не думал. Думаю, только о ближайшем матче – думал о «Зените», теперь о махачкалинском «Динамо».