Семак прокомментировал победу над «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

– У вас было на день больше на подготовку, чем у «Ростова» – это сказалось?

– Сложно сказать – сыграло или не сыграло. Когда нужно сыграть две игры – большой проблемы нет, но у нас их было три. Тренер «Ростова» о своей команде ответит лучше. Думаю, сложно сказать, сказалось ли.

– Соболев забил сегодня самый красивый гол в сезоне?

– Думаю, что так нельзя сказать. Гол и Луис Энрике забивал красивый, Глушенков в начале сезона. Главное, что он победный.

– Тяжело справляться с давлением?

– Всегда сложно идти в роли догоняющих. Играли без права на ошибку, тем более после игры «Краснодара» – это всегда тяжело, но такова наша работа.