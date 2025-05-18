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Семак прокомментировал победу над «Ростовом»

Сегодня, 21:44
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

– У вас было на день больше на подготовку, чем у «Ростова» – это сказалось?

– Сложно сказать – сыграло или не сыграло. Когда нужно сыграть две игры – большой проблемы нет, но у нас их было три. Тренер «Ростова» о своей команде ответит лучше. Думаю, сложно сказать, сказалось ли.

– Соболев забил сегодня самый красивый гол в сезоне?

– Думаю, что так нельзя сказать. Гол и Луис Энрике забивал красивый, Глушенков в начале сезона. Главное, что он победный.

– Тяжело справляться с давлением?

– Всегда сложно идти в роли догоняющих. Играли без права на ошибку, тем более после игры «Краснодара» – это всегда тяжело, но такова наша работа.

  • Единственный гол в матче на 30-й минуте забил Александр Соболев.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками после 29 матчей. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
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Комментарии (7)
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Taps
1747594517
Зенит совсем охамел, купил Ростов на корню.
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andr45
1747594680
«Zenitе» молодец!!! Обыграть молодежку «Ростова» не каждый смогёт!
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1747596102
Очевидно, что лучшим на поле был Дельфин, понимаю, что профессиональных хейтеров Дельфина не переубедить, но многие нейтральные перейдут в стан тех, кто топит за Дельфина ⚽️
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VPERDIV SPARTAK
1747599075
По окончанию сезона свали из клуба дрянь
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erybov1965
1747599712
Фанаты Зенита,вы говорите ,что жители России из-за зависти говорят "о позоре российского футбола".По-моему все по-делу,ведь Зенит на данный момент чемпион.А чем Зенит на данный момент отличается от Спартака,который вы поносите на лево и на право.Зениту просто повезло,что он выиграл у дубля Ростова.Ну так радуйтесь,благодаря вам и другим фанатам остальных клубов,Спартака в том числе,которые думают только о своих амбициях и не думают о российском футболе,вы этот футбол загубили.
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