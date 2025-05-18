РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»

«Ростов» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:1 в матче 29-го тура РПЛ.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Александр Соболев на 30-й минуте.

Форвард петербуржцев также отправил мяч в сетку ворота хозяев на 47-й минуте, но взятие ворот не было зафиксировано из-за нарушения в атаке у Максима Глушенкова.

На 90+5-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч в сетку ворот гостей, но после вмешательства ВАР главный судья Евгений Кукуляк изменил решение и не засчитал гол из-за офсайда.

«Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками после 29 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.

Беспроигрышная серия петербуржцев в РПЛ достигла 8 матчей подряд.

«Ростов» остается на 8-м месте с 38 очками. Безвыигрышная серия команды на своем поле достигла 6 встреч подряд.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Соболев, 30.

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