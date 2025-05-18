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РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»

Сегодня, 21:00
129

«Ростов» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:1 в матче 29-го тура РПЛ.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Александр Соболев на 30-й минуте.

Форвард петербуржцев также отправил мяч в сетку ворота хозяев на 47-й минуте, но взятие ворот не было зафиксировано из-за нарушения в атаке у Максима Глушенкова.

На 90+5-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч в сетку ворот гостей, но после вмешательства ВАР главный судья Евгений Кукуляк изменил решение и не засчитал гол из-за офсайда.

«Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками после 29 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.

Беспроигрышная серия петербуржцев в РПЛ достигла 8 матчей подряд.

«Ростов» остается на 8-м месте с 38 очками. Безвыигрышная серия команды на своем поле достигла 6 встреч подряд.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Соболев, 30.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Соболев Александр
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Комментарии (130)
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Константин-Шапкин-google
1747592779
Альба поиздевался над бздюнитушкой
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polt
1747592871
Зенит не ЗЕНИТ. Игра команды отстойна.
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Прокс
1747593220
Завтра за проводниц топить буду,так Динамики точно за бронзу поборются,ну а Ростов хоть СраньТак от имел,хотя в России нет пока команды хуже СраньТака,Пердив через год ЭТО ждёт!!!
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TIMOTHY
1747593330
Ростов спасибо за игру
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Константин-Шапкин-google
1747593786
Это надо было такой цирк устроить. Альба выпустил дюсш против дядек со всего мира. А пацаны ничего так. Могли ведь забить. Костян мотни башкой влево и готово!
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neveldomha
1747596080
Соболев конечно молодец, но лучшим был Педро. Вот с кого Глушенкову нужно брать пример.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1747596349
Снова Семаку фартануло
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СильныйМозг
1747596933
Второй гол был чистым. Странное дело, газпром не может перебить ставку лукойл.
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Pourquoi pas
1747598290
Увидев состав, не ждал ничего хорошего. ОДНАКО: да, давил тяжко Зенит в первом тайме! Молодежь почти справилась! И соболю повезло попасть! Да и шанс жииирный такой упустили! Второй тайм - грамотные замены, вышли битые, (молодые, но уже матёрые) бойцы и чё?! Да придавили многократных! Ничуть не стыдно за такое поражение! Спасибо, Ростов! Зенит с победой!..
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BuenosArgentina
1747600121
Молодец Александр ! Красивый гол !
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