Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Зенит»: Игра состоится 18 мая, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

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