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  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 18 мая

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 18 мая

Сегодня, 17:52
23

Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Зенит»: Игра состоится 18 мая, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
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Комментарии (23)
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Мордаванин
1747581502
..должна история грустна быть.(
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Цугундeр
1747581999
Дело было вечером. Делать было нечего. По сценарию избитому посулю очки зениту. Тоскааааааааааааа...
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ySS
1747582062
Зря друг на матч поехал... сдались до игры
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ySS
1747582238
В Ростове ожидается бенефис двух педров)
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Lucifer 666
1747582932
судя по составу, ростову нельзя выигрывать.
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В "Спартаке" играют прост
1747584048
Зина-зина-зинуля...пропихнула ростовчан...позор ростовскому спорту...кони вас разнесут, продали соседей. Так безвольно сливать матч млгут только ростовские профессионалы древнейшей профессии
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docndoc
1747584233
Альбу сломали.. Подозреваю, довольно легко..(((
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Фердя
1747584781
Очень сильный состав Ростова на матч! Походу Миллер выбирал игроков?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1747587830
Помпартир, где результат первого тайма? Чутка не хватило пропихнуть бздюнам!!! Кучаев надежда рпл не смог ткнуть мимо ног мячик. А жаль! Состав Ростова издевательский! Но дождёмся конца второго тайма
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Plyash
1747587853
Видимо,сумма занесённой благодарности,затуманившая разум руководства Ростова,не знает границ.В новый сезон - с новым составом.На всё хватит.Браво!!!
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