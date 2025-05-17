«Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках 2-й раз в своей истории

«Кристал Пэлас» квалифицировался в общий этап Лиги Европы сезона-2025/26 благодаря победе над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках во 2-й раз в своей истории. Ранее команда выступала только в Кубке Интертото в 1998 году.