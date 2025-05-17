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  • «Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках 2-й раз в своей истории

«Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках 2-й раз в своей истории

Сегодня, 22:00
1

«Кристал Пэлас» квалифицировался в общий этап Лиги Европы сезона-2025/26 благодаря победе над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках во 2-й раз в своей истории. Ранее команда выступала только в Кубке Интертото в 1998 году.

  • Лондонский клуб стал 3-й командой, которая прошла отбор в общий этап ЛЕ-2025/26 по итогам национальных турниров в этом сезоне после «Гоу Эхед Иглс», выигравшего Кубок Нидерландов, и «Фрайбурга», ставшего 5-м в чемпионате Германии.
  • Напрямую в общий этап ЛЕ выйдут 13 команд, еще 12 определятся по итогам отбора, а 11 попадут в турнир после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Англия. Кубок Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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кайрос
1747509841
Заслужили чо.
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