Гончаренко оценил результат матча с «Факелом»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).
– Ничья – приемлемый результат для «Пари НН»?
– Учитывая, что мы проигрывали, остались в меньшинстве и сравняли, конечно, приемлемый.
– Почему игра складывалась именно так? До удаления показалось, что «Пари НН» не переигрывал «Факел».
– В нашем чемпионате очень сложно говорить, кто кого переигрывает, потому что борьба за очки и внизу, и наверху очень серьезная.
Нельзя было ожидать после победы над «Крыльями», что пройдемся катком по «Факелу». А тем более мы перед игрой говорили, что регламент непонятен и наверняка «Факел» лелеет надежду, что может сохранить прописку.
– Каким образом удаление повлияло на команду?
– Это вынуждало «Факел» большими силами идти вперед, соответственно, у нас было больше пространства. В какой‑то мере играет в плюс.
– В последнем туре играете с ЦСКА на выезде, есть шансы?
– Шансы есть всегда. Мы можем попробовать отменить желтую карточку Боселли, потому что главный арбитр не видит, а помощники кричат ему: «Давай желтую».
- Гол у «Пари НН» забил Вячеслав Грулев, реализовавший пенальти на 67-й минуте. У «Факела» на 19-й отличился Ильнур Альшин.
- «Пари НН» с 43-й минуты играл в меньшинстве после удаления Хуана Мануэля Боселли, получившего вторую желтую карточку.
- Нижегородский клуб поднялся на 12-е место с 27 очками после 29 матчей. Столько же баллов у «Динамо Мх», проведшего на игру меньше.