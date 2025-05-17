Гончаренко оценил результат матча с «Факелом»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

– Ничья – приемлемый результат для «Пари НН»?

– Учитывая, что мы проигрывали, остались в меньшинстве и сравняли, конечно, приемлемый.

– Почему игра складывалась именно так? До удаления показалось, что «Пари НН» не переигрывал «Факел».

– В нашем чемпионате очень сложно говорить, кто кого переигрывает, потому что борьба за очки и внизу, и наверху очень серьезная.

Нельзя было ожидать после победы над «Крыльями», что пройдемся катком по «Факелу». А тем более мы перед игрой говорили, что регламент непонятен и наверняка «Факел» лелеет надежду, что может сохранить прописку.

– Каким образом удаление повлияло на команду?

– Это вынуждало «Факел» большими силами идти вперед, соответственно, у нас было больше пространства. В какой‑то мере играет в плюс.

– В последнем туре играете с ЦСКА на выезде, есть шансы?

– Шансы есть всегда. Мы можем попробовать отменить желтую карточку Боселли, потому что главный арбитр не видит, а помощники кричат ему: «Давай желтую».