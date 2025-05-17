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РПЛ. «Пари НН» в меньшинстве не смог обыграть «Факел»

Сегодня, 21:00
2

«Пари НН» дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1 в матче 29-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет на 19-й минуте усилиями Ильнура Альшина.

«Пари НН» на 43-й остался в меньшинстве после удаления Хуана Мануэля Боселли, получившего вторую желтую карточку.

Однако хозяева смогли отыграться после перерыва. На 67-й минуте отличился Вячеслав Грулев, релизовавший пенальти.

«Пари НН» поднялся на 12-е место с 27 очками после 29 матчей. Столько же баллов у «Динамо Мх», проведшего на игру меньше.

«Факел» замыкает турнирную таблицу с 17 баллами. Безвыигрышная серия команды составляет 18 матчей подряд во всех турнирах.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Альшин, 19; 1:1 – Грулев, 67 (с пенальти).

Удаление: Боселли, 43 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Пари НН
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Комментарии (2)
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trener7
1747505207
Так НН и до стыков доиграется.
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Красногорск_Фан
1747506269
В этот раз не занесли
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