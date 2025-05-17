Аршавин объяснил, за счет чего «Краснодар» обыграл «Оренбург»

Андрей Аршавин высказался о результате матча 29-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

Южане на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.

Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» всe равно не находится в лучших кондициях. Именно в таких матчах важно проявлять характер. «Краснодар» это сделал в Махачкале и сейчас.

Поначалу всe не так гладко складывалось. Но когда счет сравнялся, «Краснодар» прибавил, почувствовал кровь. Во втором тайме стал просто душить «Оренбург», забил и играл просто по счету.

У меня нет мнения, что «Оренбург» заработал стопроцентный пенальти в конце игры. Но в нашем чемпионате за более легкие руки в таком же положении ставили пенальти 1 миллион 33 раза», – заявил Аршавин.