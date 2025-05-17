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  • Аршавин объяснил, за счет чего «Краснодар» обыграл «Оренбург»

Аршавин объяснил, за счет чего «Краснодар» обыграл «Оренбург»

Сегодня, 16:59
5

Андрей Аршавин высказался о результате матча 29-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

  • Южане на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» всe равно не находится в лучших кондициях. Именно в таких матчах важно проявлять характер. «Краснодар» это сделал в Махачкале и сейчас.

Поначалу всe не так гладко складывалось. Но когда счет сравнялся, «Краснодар» прибавил, почувствовал кровь. Во втором тайме стал просто душить «Оренбург», забил и играл просто по счету.

У меня нет мнения, что «Оренбург» заработал стопроцентный пенальти в конце игры. Но в нашем чемпионате за более легкие руки в таком же положении ставили пенальти 1 миллион 33 раза», – заявил Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург Аршавин Андрей
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Комментарии (5)
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DMитрий
1747490746
Тонкий намёк на большие обстоятельства. Шава становится осторожным в выражении своих мнений, после последних "взрывов". Богданыч подсказал как надо.
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Garrincha58
1747492812
за счёт подарка от судеек в виде двух очков будет чемпионом
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sochi-2013
1747493361
На шару. Хорошо хоть Сперцян с Кордобой начали друг друга видеть. С победой!
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Фердя
1747495310
Бом ж во всей своей красе…у меня нет мнения что Оренбург заработал пенальти а затем…но таких пенальти больше миллиона! Теперь Андрюха осталось только купить весь судейский состав на игру Краснодара!
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