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  • Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Сегодня, 16:32
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

  • Южане на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Начало было за «Оренбургом», мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне.

«Оренбург» создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого гола, были хорошие возможности.

Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.

И «Оренбург», и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак.

Меня удовлетворило всe на сто процентов. Мы могли забить три‑четыре мяча. Всe хорошо», – сказал Мусаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург Мусаев Мурад
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Комментарии (5)
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Литейный 4 (returned)
1747488883
В Оренбурге громко и ясно ухали про Позор и быков. Гыгыгы
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747489326
Как вы отыгрались,видела вся страна,комбинация была на загляденье,гениальный тренерский ход ха ха ха.Интересно этого защитника Оренбургу не Краснодар продал?)))
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Artemka444
1747489359
Посмотрим на ваш характер через неделю!!!
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DMитрий
1747491330
А Мусаев оказывается то ли туп, то ли слеп...? А может это последствия Ковида? Он не видел 100% пенальти, он не видел удара головой (пусть плохо исполненного) почти в упор с фланговой подачи?
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Фердя
1747495098
Краснодар походу решил отнять у Бом жей чемпионство!
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