Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Южане на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.

Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Начало было за «Оренбургом», мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне.

«Оренбург» создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого гола, были хорошие возможности.

Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.

И «Оренбург», и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак.

Меня удовлетворило всe на сто процентов. Мы могли забить три‑четыре мяча. Всe хорошо», – сказал Мусаев.