Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Анчелотти прокомментировал первый летний трансфер «Реала»

Анчелотти прокомментировал первый летний трансфер «Реала»

Сегодня, 15:49

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил покупку центрального защитника «Борнмута» Дина Хейзена.

«Это отличный молодой футболист с огромным потенциалом. Очень хорошее подписание.

Я всегда рад новичкам в «Реале», потому что клуб всегда хочет быть лучшей версией себя», – сказал Анчелотти.

  • Сообщалось, что «Реал» выплатит отступные за игрока сборной Испании – 50 млн фунтов (59 млн евро).
  • С новичком заключили 5-летний контракт, который вступит в силу с 1 июня.
  • Хейзен был в «Борнмуте» с лета 2024 года. Его статистика: 34 матча, 3 гола, 1 ассист.
  • Ранее центрбек выступал за «Ювентус» и «Рому».

Еще по теме:
Анчелотти отреагировал на чемпионство «Барселоны»
Каземиро отреагировал на назначение Анчелотти в сборную Бразилии
Стало известно, где будет работать Анчелотти после сборной Бразилии
Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Борнмут Хейзен Дин Анчелотти Карло
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Оренбургом»
16:32
1
Пономарев сказал, из-за кого провалился «Спартак»: «Он изуродовал команду»
16:16
2
«Оренбург» вылетел из РПЛ
16:01
7
РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 4 очка
15:59
85
Анчелотти прокомментировал первый летний трансфер «Реала»
15:49
Вагнер Лав в 2015 году отказал клубу РПЛ: «Предлагали в 2-3 раза больше, но я остался верен ЦСКА»
15:43
Перес отправил скаутов «Реала» следить за сыном Роналду
15:25
Агент Джикии – об уходе из «Химок»: «Мы работаем в этом направлении»
15:15
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая
14:57
Все новости
Все новости
Анчелотти прокомментировал первый летний трансфер «Реала»
15:49
Перес отправил скаутов «Реала» следить за сыном Роналду
15:25
Анчелотти отреагировал на чемпионство «Барселоны»
14:50
«Барселона» выбрала главную трансферную цель на лето
13:43
3
⚡ «Реал» объявил о первом летнем трансфере
13:13
1
Стало известно, сколько болельщиков посетили чемпионский парад «Барселоны»
11:38
«Реал» нашел замену для Родриго
10:59
1
Игрок «Барселоны» – во время чемпионского парада: «Кто не скачет – тот мадридиста»
09:33
3
«Реал» заплатит за Трента больше, чем ожидалось
08:32
1
«Реал» намерен подписать трех защитников до клубного ЧМ
00:54
Игрок «Барселоны» оскорблял «Реал» во время чемпионского парада
Вчера, 22:59
10
Брат Беллингема выбирает между двумя клубами
Вчера, 21:57
Ямаль высказался о чемпионстве «Барселоны»
Вчера, 19:40
Захарян готов вернуться на поле: подробности
Вчера, 19:21
В Испании раскрыли зарплату новичка «Реала»
Вчера, 18:59
«Реал» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»
Вчера, 17:51
«Атлетико» согласовал 55-миллионный трансфер
Вчера, 16:45
ФотоРеакция Месси на чемпионство «Барселоны»
Вчера, 14:34
2
Флик – второй немецкий тренер, выигравший Примеру
Вчера, 13:50
Реакция Лапорты на чемпионство «Барселоны»
Вчера, 13:11
Флик рассказал об изменениях в «Барселоне», которые помогли завоевать чемпионство
Вчера, 09:56
Фото«Эспаньол» пытался помешать «Барселоне» праздновать чемпионство на своем поле
Вчера, 09:05
1
«Реал» отреагировал на чемпионство «Барселоны»
Вчера, 08:15
3
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
Вчера, 01:10
1
Примера. «Барселона» стала чемпионом благодаря голу Ямаля
Вчера, 00:26
7
ВидеоМашина въехала в болельщиков «Эспаньола» перед дерби с «Барселоной»
15 мая
2
Примера. «Атлетико» в гостях проиграл «Осасуне»
15 мая
Стало известно, где будет работать Анчелотти после сборной Бразилии
15 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 