Анчелотти прокомментировал первый летний трансфер «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил покупку центрального защитника «Борнмута» Дина Хейзена.
«Это отличный молодой футболист с огромным потенциалом. Очень хорошее подписание.
Я всегда рад новичкам в «Реале», потому что клуб всегда хочет быть лучшей версией себя», – сказал Анчелотти.
- Сообщалось, что «Реал» выплатит отступные за игрока сборной Испании – 50 млн фунтов (59 млн евро).
- С новичком заключили 5-летний контракт, который вступит в силу с 1 июня.
- Хейзен был в «Борнмуте» с лета 2024 года. Его статистика: 34 матча, 3 гола, 1 ассист.
- Ранее центрбек выступал за «Ювентус» и «Рому».
Источник: Marca