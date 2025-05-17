Анчелотти прокомментировал первый летний трансфер «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил покупку центрального защитника «Борнмута» Дина Хейзена.

«Это отличный молодой футболист с огромным потенциалом. Очень хорошее подписание.

Я всегда рад новичкам в «Реале», потому что клуб всегда хочет быть лучшей версией себя», – сказал Анчелотти.