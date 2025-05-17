Прогноз Радимова на матчи «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ

Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от игр 29-го тура РПЛ с участием претендентов на чемпионство.

«Краснодар» и «Зенит» проведут матчи на выезде.

Сегодня в 14:00 мск южане сыграют с «Оренбургом».

В воскресенье петербуржцы встретятся с «Ростовом».

«Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко.

«Краснодар» выиграет 2:1. И «Зенит» у «Ростова» выиграет. Все решится в 30‑м туре.

Мне кажется, что последние два тура нужно было набирать в одно время. Это было бы интересно командам и болельщикам», – заявил Радимов.