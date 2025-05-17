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  • Прогноз Радимова на матчи «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ

Прогноз Радимова на матчи «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ

Сегодня, 08:45
5

Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от игр 29-го тура РПЛ с участием претендентов на чемпионство.

  • «Краснодар» и «Зенит» проведут матчи на выезде.
  • Сегодня в 14:00 мск южане сыграют с «Оренбургом».
  • В воскресенье петербуржцы встретятся с «Ростовом».
  • «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко.

«Краснодар» выиграет 2:1. И «Зенит» у «Ростова» выиграет. Все решится в 30‑м туре.

Мне кажется, что последние два тура нужно было набирать в одно время. Это было бы интересно командам и болельщикам», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Зенит Ростов Радимов Владислав
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Комментарии (5)
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andr45
1747463115
ГУРЦКАЯ «Оренбургу» закроют финансирование и разгонят их, если они не отнимут очки у «Краснодара».
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fakeid
1747463243
29. оренбург-краснодар 30. краснодар-динамо у меня есть небольшая такая надежда, что краснодар может потерять очки именно в 29 туре. оренбург костьми ляжет, лишь бы не вылететь. к тому же, была новость, что из-за расформирования химок шансы оренбурга на стыки сильно возросли. в оренбурге много игроков зенита, которые, разумеется, хотят, чтобы зенит стал чемпионом. и искусственное поле доставит проблем краснодару. ну и зенит в долгу не останется, тормознув ахмет в 30 туре, что выгодно для оренбурга. но посмотрим. динамо хз. разве что должок за прошлый год могут вернуть, когда именно краснодар не дал им стать чемпионами. но чёт слабо верится, что они смогут это потянуть. докатились, в общем. молимся на оренбург и динамо, вместо того, чтобы сделать самим) нужна перестройка, не менее масштабная, что будет в тарасятнике летом. искать замену венделу и клаудиньо, хотя это и так понятно.
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boris63
1747465597
Нашли блин прогнозиста, его в ералаш надо.
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anatolich72
1747466443
В Оренбурге все судьи из Питера - странно это!
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