АПЛ. «Челси» победил «МЮ» (1:0) и вернулся в топ-4, «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2)

Завершились два матча 37-го тура чемпионата Англии.

«Челси» дома минимально выиграл у «Манчестер Юнайтед» – 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил Марк Кукурелья.

«Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Астон Виллы» – 0:2.

«Челси» поднялся на четвертое место в таблице АПЛ, сместив «Астон Виллу», завершившую свою игру чуть раньше.

«МЮ» и «Тоттенхэм» находятся рядом с зоной вылета, занимая 16-е и 17-е места соответственно.

Англия. АПЛ. 37-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кукурелья, 71.

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Конса, 59; 2:0 – Камара, 73.

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