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  • Тренер «Ростова» Альба оценил вклад Карпина в успехи команды

Тренер «Ростова» Альба оценил вклад Карпина в успехи команды

Сегодня, 20:59

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отметил работу своего предшественника Валерия Карпина.

  • Карпин покинул клуб в конце февраля по собственному желанию.
  • Ростовчане обыграли «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Команда 1 июня поборется за трофей с ЦСКА.

– Был скепсис по отношению к вам – мол, аналитик у руля. Но сейчас вы в финале, а команда весной выглядит хорошо. Что это – ваша работа или багаж Карпина?

– Конечно, мы идем той дорогой, которую он сделал. Он строил корабль, а я просто рулю вперед.

– Вы многое поменяли?

– Мы ничего не поменяли. Прессинг, игра на другой половине поля. Мы всегда хотим идти той дорогой, которую Карпин нам показал.

– Но при этом вы перестали разыгрывать мяч от вратаря.

– Был такой момент. Против «Локомотива» было трудно против их прессинга. Против других получается лучше. Когда можно, мы так пробуем выходить, когда нельзя – делаем иначе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Альба Джонатан
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