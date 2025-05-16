Тренер «Ростова» Альба оценил вклад Карпина в успехи команды

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отметил работу своего предшественника Валерия Карпина.

Карпин покинул клуб в конце февраля по собственному желанию.

Ростовчане обыграли «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда 1 июня поборется за трофей с ЦСКА.

– Был скепсис по отношению к вам – мол, аналитик у руля. Но сейчас вы в финале, а команда весной выглядит хорошо. Что это – ваша работа или багаж Карпина?

– Конечно, мы идем той дорогой, которую он сделал. Он строил корабль, а я просто рулю вперед.

– Вы многое поменяли?

– Мы ничего не поменяли. Прессинг, игра на другой половине поля. Мы всегда хотим идти той дорогой, которую Карпин нам показал.

– Но при этом вы перестали разыгрывать мяч от вратаря.

– Был такой момент. Против «Локомотива» было трудно против их прессинга. Против других получается лучше. Когда можно, мы так пробуем выходить, когда нельзя – делаем иначе.