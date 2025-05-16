В Испании раскрыли зарплату новичка «Реала»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Дин Хейзен после перехода из «Борнмута» в «Реал».

Его зарплата в мадридском клубе составит 9 миллионов евро в год до вычета налогов.

Контракт с центральным защитником заключат на пять лет. По его условиям оклад футболиста будет расти.

На Хейзена также претендовали «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – клубы АПЛ предлагали ему более выгодные финансовые условия.