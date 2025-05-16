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Каземиро отреагировал на назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Сегодня, 15:50

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал скорое воссоединение с Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

Опорный хавбек играл за «Реал» под руководством итальянского тренера.

«Я рад, что тренер такого уровня пришел в сборную. Бразилии нужны такие профессионалы.

Карло – исключительный. Он невероятен – то, как он говорит о футболе, как понимает футбол.

Давайте наслаждаться этим, потому что независимо от того, выигрывает он или проигрывает, когда он говорит о футболе, у него есть харизма и сила заставить игроков выступать наилучшим образом, выжать из них максимум, выявить их лучшие качества.

Мне немного грустно, что он приходит на короткий период. Нам нужно больше времени. Думаю, он должен был прийти в команду раньше», – сказал Каземиро.

  • Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
  • Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
  • Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
  • В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
  • Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Манчестер Юнайтед Бразилия Каземиро Анчелотти Карло
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