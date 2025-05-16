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Семшов заявил о некорректном поведении тренерских штабов «Спартака»

Сегодня, 12:35

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о действиях главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо».

После спорного эпизода в штрафной площади бело-голубых, серб показал жест, намекающий на предвзятость.

«Немного удивлен жестом Станковича. Я к нему положительно отношусь как к бывшему футболисту и начинающему тренеру. Его это не красит.

Задевает, что в нашем футболе иностранные специалисты стали не очень корректно относится к нам. Все время что‑то показывают, провоцируют. Особенно этим выделялись последние штабы, которые были в «Спартаке».

Я сам сталкивался с таким, когда работал в «Химках». Нужно за это наказывать. Это было еще при Тедеско. Он все время провоцировал, показывал что‑то.

Хорошо, что в штабах работают русские ребята, которые успокаивают и пытаются уладить конфликт. Провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит, кричит. Должна быть культура поведения на бровке.

Если тренеры сами не понимают, то руководители должны разъяснять, как себя вести. За последнее время мы много с этим сталкиваемся, а им почему‑то все сходит с рук. Они должны нести наказание», – сказал Семшов.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с начала нынешнего сезона.
  • Доменико Тедеско был главным тренером красно-белых в 2019–2021 годах.
  • Игорь Семшов входил в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках» в 2020–2021 годах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Семшов Игорь
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