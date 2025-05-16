В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной

Вице-президент РФС Денис Соловьев подтвердил, что велись переговоры о проведении товарищеского матча между Россией и Аргентиной.

«Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, ее никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад – они готовы. Но все упирается в календарь и коммерческие условия», – сказал Соловьев.