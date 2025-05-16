Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной

В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной

Сегодня, 10:33

Вице-президент РФС Денис Соловьев подтвердил, что велись переговоры о проведении товарищеского матча между Россией и Аргентиной.

«Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, ее никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад – они готовы. Но все упирается в календарь и коммерческие условия», – сказал Соловьев.

  • Сообщалось, что Россия наряду с Японией и Южной Кореей является одним из кандидатов в соперники сборной Аргентины во время турне действующих чемпионов мира по Китаю этой осенью. Одну из игр аргентинцы проведут с хозяевами – сборной КНР.
  • Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина – 1-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией 2
Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита» 5
Реакция Карпина на победу «Ростова» над «Спартаком» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Аргентина
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
Форвард «Спартака» высказался о возможном уходе Станковича
10:57
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
10:33
Реакция Максименко на поражение «Спартака» от «Ростова»
10:26
1
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
10:16
2
Нападающий «Спартака» остался недоволен судейством игры с «Ростовом»
10:03
4
Флик рассказал об изменениях в «Барселоне», которые помогли завоевать чемпионство
09:56
Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от «Ростова»
09:34
5
Радимов оценил выступления «Ростова» в Кубке
09:17
Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»
08:45
5
Все новости
Все новости
Россия может сыграть с Аргентиной
Вчера, 21:47
4
Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира
13 мая
3
Сборную России пригласили на матч в Африку
11 мая
2
Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией
6 мая
23
В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией
6 мая
6
Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России
1 мая
1
Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне
29 апреля
8
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
29 апреля
7
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
25 апреля
12
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
22 апреля
12
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Сербский клуб предложил принимать матчи сборной России на своем стадионе
3 апреля
2
Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА
3 апреля
11
Инфантино: «Надеюсь, скоро мы вернем Россию в футбольный мир»
3 апреля
5
В РФС не исключили теоретической возможности участия России в ЧМ-2026
3 апреля
5
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
2 апреля
3
Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке
2 апреля
Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную
2 апреля
2
Карпин – о вызове Дзюбы в сборную: «Называйте меня Дедом Морозом, это лучше, чем скуф»
1 апреля
Дюков не исключил проведение матчей сборной России на нейтральных полях
1 апреля
1
Карпин оценил шансы России на допуск к ЧМ-2026
1 апреля
7
Карпин объяснил, почему остается тренировать сборную России
1 апреля
10
Карпин высказался о матче с Ираном в октябре
27 марта
Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России
27 марта
1
Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА
27 марта
2
Писарев разъяснил принципы вызова Дзюбы в сборную России
27 марта
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 