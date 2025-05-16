В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией

В пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины ответили на вопрос, действительно ли сборная России рассматривается как один из соперников по товарищескому матчу в октябре 2025 года.
«Нет, ничего не подтверждено», – сообщили в пресс-службе.
- Сообщалось, что Россия наряду с Японией и Южной Кореей является одним из кандидатов в соперники сборной Аргентины во время турне действующих чемпионов мира по Китаю этой осенью. Одну из игр аргентинцы проведут с хозяевами – сборной КНР.
- Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина – 1-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: ТАСС